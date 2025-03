Rodríguez (PP) titlla Montero de "populista" per la seva crítica a la sentència d'Alves

Lamenta les incidències a Rodalies després d'un monogràfic que no ha "resolt absolutament res"

BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, ha titllat aquest dilluns la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, de "populista" i de desconeixedora del món de la justícia, després que la dirigent socialista critiqués la sentència que absol l'exjugador del FC Barcelona Dani Alves per una agressió sexual a una jove.

"Ens sembla absolutament populista que una vicepresidenta del Govern central es pronunciï en els termes en els quals ho ha fet", ha lamentat Rodríguez en una roda de premsa a la seu del partit.

Preguntat per si coincideix amb el terme "analfabeta" que va fer servir l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, per qualificar Montero, Rodríguez ha assegurat que és evident, textualment, que una persona que coneix com funciona el món de la justícia no es pot expressar com ho va fer ella.

"No és un ministre qualsevol, és una vicepresidenta del Govern central; expressar-se en els termes en els quals ho va fer ahir és absolutament impropi", ha afegit, després que Montero assegurés que aquesta absolució és una vergonya durant la seva intervenció en el 16è Congrés Provincial del PSOE de Jaén.

El dirigent dels populars ha recordat que els jutges només interpreten lleis i ha apuntat que "el problema segurament és més legislatiu que no pas d'àmbit judicial".

RODALIES

Pel que fa al monogràfic sobre Rodalies de la setmana passada al Parlament, Rodríguez ha lamentat les incidències d'aquest dilluns en el servei ferroviari i que no s'hagi "resolt absolutament res".

Així mateix, ha celebrat que 10 de les 15 propostes de resolució plantejades pels populars tiressin endavant i que el Parlament s'afegís al Senat i al Congrés a reprovar el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, per la seva manca d'implicació, en les seves paraules.