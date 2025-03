Rodríguez (PP) retreu a Puente que no assisteixi a la reunió de Rodalies i veu "manca de compromís"

Acusa el ministre de "manca d'implicació"

El secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, ha retret aquest dilluns al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que no assistís diumenge a la reunió per les incidències de Rodalies a Catalunya, en la qual van participar membres del Ministeri, la Generalitat, Renfe i Adif, i veu "manca de compromís" davant la situació ferroviària.

"Sembla que al ministre Puente no el preocupa el que està passant a la xarxa ferroviària de Catalunya", ha lamentat Rodríguez en una roda de premsa a la seu del partit a Barcelona.

El dirigent dels populars ha criticat el ministre per no pronunciar-se sobre aquest assumpte per les xarxes socials: "Puente, tan avesat a fer piulades i a exposar el seu punt de vista, sovint de manera àcida, durant l'última setmana no ha tingut l'oportunitat ni de publicar una sola piulada en referència al que estava passant a la xarxa ferroviària de Catalunya".

En aquesta línia, ha acusat Puente de "manca d'implicació" i, textualment, d'absència de compromís, i ha recordat que els populars ja van demanar la compareixença urgent del ministre al Congrés per donar explicacions sobre la situació.

LES IRREGULARITATS DE VOX

Preguntat per la investigació que la Fiscalia Anticorrupció ha obert contra Vox per presumpte finançament irregular, Rodríguez ha subratllat l'"obsessió a tots nivells" dels populars a tenir la màxima transparència.

"Ho hem demostrat al llarg, especialment, dels últims anys", ha expressat Rodríguez, i també ha expressat confiança en la Fiscalia i el Tribunal de Comptes per determinar les responsabilitats.