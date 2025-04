Rodríguez (PP) rebutja valorar el llibre de Fernández: "Correspon als òrgans del partit"

Afirma que el PP assistirà a la reunió del Govern sobre els aranzels per donar la seva "opinió"

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP de Catalunya (PPC), Santi Rodríguez, ha rebutjat valorar el llibre del líder del PP català, Alejandro Fernández, en el qual assegura que el PP nacional tutela el català, i que el partit a Catalunya és una trituradora de líders, textualment.

"Correspon als òrgans del partit fer aquest debat", ha subratllat Rodríguez en una roda de premsa aquest dilluns, després d'assegurar que l'important és el que uneix les persones del PP que és aconseguir que el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, sigui president del Govern central.

Ha assegurat que respecta "el que puguin pensar persones que formen part del projecte, fins i tot a través d'un llibre", i ha insistit a no fer un debat públic sobre aquesta qüestió, sinó un debat intern en el si del partit.

"Crec que és bo que aquests debats es facin internament i no a través dels mitjans. Els membres del PP són lliures d'expressar la seva opinió. Treure el debat dels òrgans interns del partit no aporta res", ha conclòs.

REUNIÓ SOBRE ELS ARANZELS

Ha afirmat que representants de la seva formació assistiran a la reunió que ha convocat la Conselleria d'Economia amb els grups parlamentaris sobre els aranzels imposats pels Estats Units: "Hi assistirem per donar l'opinió", ha explicat.

Ha detallat que Feijóo també ha convocat una reunió per parlar sobre els aranzels amb representants de les comunitats autònomes on els populars governen, a més de les que no ho fan, per la qual cosa el PP català participarà en aquesta trobada.

Rodríguez ha assegurat que aquesta serà una setmana clau des del punt de vista econòmic i ha celebrat que "una part de les esquerres contràries al lliure comerç, ara s'alineen favorables a les tesis del lliure comerç davant els perjudicis dels aranzels" a empreses i sectors econòmics.

El número 2 dels populars catalans ha sostingut que a Catalunya també hi ha "altres aranzels: la càrrega impositiva", i ha instat el Govern a valorar la situació fiscal a Catalunya, que ha qualificat d'un aranzel més.