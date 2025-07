Rodríguez (PP) rebutja que Rajoy hagi de donar explicacions pel cas Montoro

Creu que l'intent del PSOE de fer servir el cas "mostra el nerviosisme que té"

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha descartat que l'expresident del Govern central Mariano Rajoy hagi de donar explicacions per la suposada manipulació de lleis de l'exministre Cristóbal Montoro per beneficiar empreses clients del seu despatx d'advocats: "Això està passat", ha afirmat aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit.

"Això està passat. Per tant, exigir responsabilitats a Rajoy, jo no sé en aquest moment quines responsabilitats pot dirimir o pot explicar. Ell ja ha dit que, per descomptat, no tenia coneixement d'aquestes circumstàncies. Jo crec que s'ha sabut ara", ha justificat.

Rodríguez ha admès que conèixer casos de corrupció que afecten membres o exmembres del PP els fa molt mal, però ha sostingut que l'intent del PSOE d'"anar més enllà és una mostra del nerviosisme que té" per intentar tapar la corrupció del seu govern amb casos anteriors i passats.

CERDÁN I ÁBALOS

Ha afirmat que el PP va assumir responsabilitats tant directes com indirectes en el seu moment amb la moció de censura a Rajoy, i ha assenyalat que els 2 secretaris d'Organització del PSOE des que el president del Govern central, Pedro Sánchez, ho és, estan investigats.

"Del partit que governa, dels dos secretaris d'Organització un és a la presó i l'altre està jutjat pel Tribunal Suprem per concessions de contractes de l'actual govern", ha afirmat, després de defensar que en el cas Montoro, i en qualsevol altre, qui hagi comès irregularitats ha d'assumir les seves responsabilitats.

Ha dubtat que obrir una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats "de manera paral·lela a la investigació" sigui la millor opció, ha assenyalat que ni Montoro ni altres investigats tenen responsabilitats en el PP actual, i que l'exministre s'ha donat de baixa del partit.

SALVADOR ILLA

Sobre el cas Cerdán, s'ha referit a la compareixença aquest dimarts del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament, per donar explicacions, i que en els àudios es fa referència a Illa i a contractes "en els quals hi ha hagut algunes irregularitats" quan era ministre.

"Aquesta compareixença és necessària. El president Illa, l'exministre de Sanitat, ha negat conèixer qui és el 'Chili'. Donarem totes les dades perquè tingui aquesta memòria una mica més fresca en relació amb qui és el 'Chili'", ha afirmat.