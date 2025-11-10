Rodríguez (PP) qüestiona la ruptura de Junts amb el PSOE perquè manté càrrecs "en empreses públiques"

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha qüestionat aquest dilluns la ruptura anunciada per Junts amb el PSOE: "No trobem explicacions al fet que mantinguin determinats càrrecs en empreses i institucions públiques".
"Això ens fa dubtar de fins a quin punt aquesta ruptura serà real o no", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha afirmat textualment que si un partit trenca amb un altre ho fa amb totes les conseqüències.
Rodríguez ha assegurat que el PP no ha iniciat "absolutament cap tipus de negociació" amb Junts després de l'anunci dels de Carles Puigdemont de trencar la seva relació amb el govern de Pedro Sánchez, més enllà, ha dit, de les iniciatives que ja són damunt la taula i que se sotmeten a votació al Congrés.
"La pèrdua de la majoria d'investidura i de la majoria parlamentària no té absolutament cap efecte sobre el president del Govern central", ha apuntat, i també ha afirmat que a Catalunya hi ha uns 60 governs municipals amb pactes entre Junts i socialistes.
ELECCIONS "COM MÉS AVIAT MILLOR"
Així, ha assenyalat que "l'única sortida a la paràlisi del govern de Pedro Sánchez, del qual es compleixen dos anys, és una convocatòria d'eleccions anticipades com més aviat millor".
"Han estat 2 anys marcats per l'ombra de la corrupció a tot el seu entorn", i ha afegit que no hi ha hagut cap millora per als catalans durant la legislatura.
També ha criticat la falta de pressupostos, tant de l'Estat com de la Generalitat, i ha lamentat "l'error de Salvador Illa de condicionar la seva investidura a decisions que no corresponen al Govern de la Generalitat mateix", en referència al finançament pactat amb ERC.
En aquest sentit, sobre el retard en el compliment de l'acord de finançament, ha apuntat que "com més lluny se situïn aquests assoliments, més probabilitats hi ha que hi pugui haver un canvi de govern i, per tant, un canvi d'orientació sobre aquest tema".