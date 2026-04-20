Rodríguez (PP) qualifica d'"injusta, insegura i insostenible" la regularització d'immigrants

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha qualificat aquest dilluns d'"inhumana, injusta, insegura i insostenible" la regularització extraordinària d'immigrants que, a més, creu que és absolutament irresponsable per part del Govern central.
Així s'ha expressat en una entrevista de La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press aquest dilluns, en la qual ha afirmat que "les regularitzacions massives provoquen l'efecte crida".
"No hi ha mesures que garanteixin que les persones que regularitza Espanya siguin persones que no tenen antecedents penals o antecedents policials", ha afegit.
Preguntat per les regularitzacions impulsades per governs del PP com el de José María Aznar, Rodríguez ha apuntat: "La diferència fonamental és que en aquell moment a casa nostra hi havia un 2% de persones immigrants, i actualment ens estem acostant al 20%. La situació és bastant diferent".
La regularització de migrants, que va començar el 16 d'abril de manera telemàtica, finalitzarà el 30 de juny d'aquest any i aquest dilluns és el primer dia en què es poden dur a terme els tràmits de manera presencial.