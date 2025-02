Rodríguez (PP) no dona "cap credibilitat" a les paraules de Mohamed Houli sobre el CNI

Creu que Junts farà servir la "relació privilegiada" amb Sánchez per demanar l'indult a Laura Borràs

BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha afirmat aquest divendres que no dona "cap credibilitat" a les paraules de Mohamed Houli Chemlal, condemnat pels atacs terroristes a Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017, aquest dijous al Congrés sobre el presumpte coneixement del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) sobre les intencions de la cèl·lula gihadista.

"No té absolutament cap transcendència ni absolutament cap credibilitat", ha dit en unes declaracions als mitjans davant la Caserna del Bruc de Barcelona després d'una reunió amb l'Asociación militar de Tropa y Marinería (ATME), juntament amb el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i els portaveus en la Comissió de Defensa del Congrés i el Senat, Carlos Rojas i Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu.

Ha dit que li costa creure les paraules d'algú "que ha estat condemnat a 43 anys per pertinença a l'organització criminal, per pertinença a l'organització terrorista" i que aquesta mateixa sensació es va traslladar de les intervencions de la resta de grups en la comissió.

"Ningú no es creu aquesta persona, només els que volien que vingués per fer l'espectacle i per demostrar que els qui controlen el govern de Pedro Sánchez i els qui controlen el Congrés dels Diputats són ells", ha expressat.

INDULT A BORRÀS

Sobre la possibilitat que el Govern central concedeixi l'indult a l'expresidenta de Junts i del Parlament Laura Borràs arran de la seva condemna per prevaricació i falsedat documental durant la seva etapa dirigint la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha dit que correspon al Consell de Ministres, però ha afirmat que la condemna "no té res a veure ni amb la independència de Catalunya, ni amb repressions".

"Voler barrejar un exercici de males pràctiques polítiques en la direcció d'una institució amb la independència, amb l'amnistia, són ganes de marejar la perdiu. I ells ho saben. Però com tenen aquesta relació privilegiada amb el govern de Pedro Sánchez, jo crec que ells volen aprofitar qualsevol cosa per intentar aconseguir beneficis personals", ha valorat.