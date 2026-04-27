Rodríguez (PP) expressa el seu "respecte per les decisions" judicials després d'eximir l'AN a Jordi Pujol

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha expressat el seu "respecte per les decisions que prenen els tribunals" després que el tribunal de l'Audiència Nacional (AN) que jutja la família Pujol hagi eximit de responsabilitat penal l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, de 95 anys.
En una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns, Rodríguez ha apuntat que "s'ha constatat que no està en condicions de prestar declaració" després que l'exdirigent català s'hagi sotmès a un altre reconeixement mèdic en què s'ha acordat que quedi fora del procediment.
"L'opinió amb la qual ens referim a la justícia sempre és la mateixa: respecte per les decisions judicials", ha subratllat el dirigent del PP català.