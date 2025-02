Rodríguez (PP) sobre donar més competències als Mossos: "No es tracta de substituir els uniformes"

SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa totes les concessions que li exigeixen els independentistes, després de la voluntat que els Mossos assumeixin més competències: "No es tracta de substituir els uniformes", ha valorat.

"Tots els cossos policials són necessaris en els seus respectius àmbits de competència. A Catalunya patim un problema molt important d'inseguretat i ho veiem en les estadístiques de forma contínua. Per tant, no es tracta de substituir els uniformes dels agents que vetllen per la seguretat dels ciutadans", ha dit en declaracions als mitjans després de reunir-se junt amb la diputada en el Congrés Ana Vázquez amb sindicats de guàrdies civils a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).

Ha assegurat que tant el Govern d'Illa com el del president del Govern, Pedro Sánchez, no són governs independentistes, però en els quals "segueixen manant els independentistes" per la feblesa dels executius.

"376 GUÀRDIES CIVILS MENYS"

Per la seva banda, Vázquez ha considerat vergonyós que Illa hagi estat ministre d'Espanya i que ara "es plegui a tot el que li demana l'independentisme com és tirar a la Guàrdia Civil" de Catalunya i la possible cessió de les competències en immigració.

"Veiem com en ports i aeroports es van a llevar les competències a la Guàrdia Civil. Veiem aquesta possible cessió a Junts de fronteres i estrangeria, i que se li llevi a la Policia Nacional", ha criticat.

"Des que governa Pedro Sánchez, des del 2018 hi ha 376 guàrdies civils menys a Catalunya", ha assegurat.