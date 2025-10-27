Rodríguez (PP) dona "escassa" credibilitat a la decisió de Junts sobre Sánchez

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha qualificat d'escenificació la reunió de Junts d'aquest dilluns en la qual han acordat trencar amb el PSOE, ha assegurat que la credibilitat "és més aviat escassa", i ha afirmat que l'única solució és la convocatòria d'eleccions generals.
"Sigui el que sigui que decideixin, el govern de Sánchez continuarà bloquejat, perquè no és que decideixin bloquejar, sinó que la legislatura va començar amb un govern ja bloquejat", ha dit en una roda de premsa a la seu del partit.
Així, pel PP català "l'única sortida" és la dissolució de les Corts Generals i la convocatòria d'eleccions perquè, segons Rodríguez, les circumstàncies estan justificades.
Preguntat per la possibilitat d'una moció de censura instrumental liderada pel PP, ha assegurat que els populars apostaran per la convocatòria d'eleccions i que "tota la resta són especulacions".
"DIFICULTATS" TAMBÉ PER A ILLA
Rodríguez ha apuntat que "les dificultats per les quals travessa Sánchez no són alienes a les que travessa" el president de la Generalitat, Salvador Illa, pels acords d'investidura que depenen del Govern central i no de la Generalitat.
"El PSC va comprometre la legislatura a uns acords amb ERC que no depenien del Parlament, sinó del govern del Sánchez. Per tant, les dificultats per les quals travessa Sánchez també són les que travessa Illa", ha afegit.
A més a més, ha assenyalat la manca de pressupostos tant a l'executiu català com l'estatal, i ha conclòs: "Tant Sánchez com Illa han estat incapaços de desbloquejar aquesta situació".