Rodríguez (PP) demana prudència i treballar perquè no s'estengui el brot de PPA

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha reclamat prudència i precaució a més de treballar per evitar que s'estengui el brot de pesta porcina africana (PPA) declarat divendres.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha instat a intentar que el brot no afecti les granges i un sector "que ja pateix prous problemes perquè ara vingui una crisi d'aquestes característiques".
Després de constatar que s'han activat mecanismes com la Unitat Militar d'Emergències (UME) per intentar controlar el brot, ha explicat que esperaran a veure com evoluciona: "Quan pertoqui ja veurem quines actuacions s'han dut a terme i si s'ha actuat amb diligència o no".