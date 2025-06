Rodríguez creu que Sánchez vol "tapar" coses amb la Conferència de Presidents

Critica el traspàs de competències al Govern dels secretaris i interventors municipals

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, d'intentar-se "amagar darrere la Conferència de Presidents com si fos una cortina de fum per tapar moltes altres coses".

En preguntar-li en una roda de premsa sobre si els presidents autonòmics del PP podrien plantar Sánchez, Rodríguez ha dit no saber què faran, i ha criticat com s'ha convocat la conferència i com han estat "els debats sobre el seu contingut".

"No té gaire sentit que es faci una Conferència de Presidents Autonòmics per parlar només del que interessa a Pedro Sánchez. Estaria bé que en el contingut d'aquesta conferència hi hagués aquells aspectes que preocupen a moltes autonomies", ha afirmat Rodríguez.

Així mateix, ha assegurat que també hi ha alguna comunitat autònoma presidida pel PSOE que s'ha queixat que no atenen les seves peticions, en al·lusió a Castella-la Manxa.

Ha assenyalat que aquests assumptes podrien ser sobre immigració i finançament autonòmic, i veu paradoxal que "mentre es nega que en una Conferència de Presidents es pugui parlar de finançament autonòmic, darrere la cortina, el Partit Socialista està pactant una modificació del sistema de finançament autonòmic", en referència a l'acord amb ERC per al finançament singular.

MANIFESTACIÓ CONTRA SÁNCHEZ

Rodríguez ha assegurat que el PP català participarà en la manifestació de diumenge a Madrid contra Sánchez, i ha assenyalat que els catalans constitucionalistes tenen dos motius per protestar contra el president del Govern central.

"El que havia de ser l'antídot contra la corrupció s'ha convertit en el president més envoltat de corrupció de tota la democràcia. Corrupció en l'entorn del Govern central, en el seu entorn familiar més directe i en el partit", ha sostingut.

El secretari general dels populars catalans ha afegit que el segon motiu són "les cessions contínues que fa Sánchez, però també (Salvador) Illa, als independentistes", després de criticar el traspàs de competències a la Generalitat dels secretaris i interventors municipals, ja que considera que el 2017 van impedir que els ajuntaments destinessin mitjans a l'1-O.

"Aquesta cessió el que pretén per part dels independentistes és no trobar tants impediments en el moment en què decideixin tornar a activar el model independentista i tornar a activar la desconnexió", ha advertit Rodríguez.

SUPLEMENT DE CRÈDIT

També ha retret que el Govern aprovi un tercer suplement de crèdit acordat amb ERC i els Comuns, ja que és "una situació poc transparent" que l'executiu català aprovi mesures mitjançant decrets pactats, i ha qualificat aquesta situació de tripartit amagat, textualment.

A més, ha assenyalat que el PP desconfia de la "incorporació contínua de polítics independentistes a empreses públiques estatals", després de la recent incorporació de l'exsecretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat durant el govern de Pere Aragonès, Albert Castellanos.