Rodríguez (PP) creu que apujar la quota als autònoms tindrà un impacte "molt important" a Catalunya

El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha avisat que la pujada de la quota als treballadors autònoms tindrà un impacte "molt important" a Catalunya.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha afirmat que a Catalunya hi ha més de 574.00 autònoms que generen un 15% de l'ocupació, i que "requereixen tot el suport i tot l'esforç de les administracions per mantenir l'emprenedoria".

A més a més, ha afirmat que "un milió dels treballadors que hi ha a Catalunya són autònoms o depenen de treballadors autònoms", tot i que ha afegit que no són xifres oficials.

"És un tema que estem estudiant i estem treballant, però que ens amoïna molt sincerament", i ha dit que el seu partit està preparant actes per explicar el seu posicionament.

PLA D'IMMIGRACIÓ

En relació amb el pla d'immigració que va presentar la setmana passada a Barcelona el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicat que continuaran organitzant actes a Catalunya per abordar aquest assumpte i ha subratllat que la multireincidència és un problema "molt vigent".

"S'estan adoptant algunes mesures que són del tot insuficients, i creiem que hi haurà mesures legislatives en aquest sentit", ha afegit.

