Rodríguez (PP): La corrupció envolta "perfectament el Govern espanyol des de tots els punts de vista"

Rebutja haver dit que el PP va trucar dirigents europeus per impedir l'oficialitat del català

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha afirmat aquest dimecres que "els casos de corrupció envolten perfectament el Govern espanyol des de tots els punts de vista", un fet que és, al seu parer, una cosa mai vista en la història de la democràcia d'Espanya.

"La dona del president; el germà del president; els no aforats que corren a aforar-se per evitar que se'ls jutgi en un determinat tribunal; el fiscal general de l'estat, imputat; Ábalos, el primer secretari d'organització de Pedro Sánchez, imputat; Santos Cerdán sota el punt de mira de l'UCO", ha enumerat en una entrevista en La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Preguntat pels casos que han afectat el PP, ha assegurat que aquest va ser condemnat "únicament" en una ocasió i com a beneficiari, no perquè, segons ell, el partit hagués dut a terme activitats i ha criticat que els casos actuals, en les seves paraules, afecten el Govern central, a diferència dels del seu partit.

CATALÀ A EUROPA

Preguntat per les paraules en les quals semblava admetre trucades dels populars a dirigents de països europeus per frenar l'oficialitat del català a Europa, ho ha rebutjat: "Jo no vaig dir en cap cas que haguéssim fet trucades".

Ha expressat que, en relació amb l'ús de la llengua a Catalunya, allò que seria beneficiós és que el català a Catalunya tingués un tractament "molt més raonable" que el que té fins ara i que aquest no fos, en les seves paraules, una imposició.

LLEI D'AMNISTIA

Sobre la llei d'amnistia, ha afirmat que el PP, textualment, respectarà la sentència del Tribunal Constitucional si l'avala, però que "discrepen" si va en la línia de l'esborrany que s'ha fet públic.

En referència a una possible normalització de la relació política entre el PP i el líder de Junts, Carles Puigdemont, en cas que torni a Catalunya, ha expressat que a ell se li faria "molt difícil" intentar normalitzar la relació amb una persona que, al seu parer, va fer el que va fer l'octubre del 2017