Rodríguez (PP), sobre Aznar: El traspàs d'immigració i l'1-O són "difícilment comparables"

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, ha respost aquest dilluns en preguntar-li per les declaracions de l'expresident del Govern central sobre el traspàs de competències d'immigració a Catalunya i l'1-O del 2017: "Hi ha coses que són difícilment comparables".

Ho ha dit el líder popular català en una roda de premsa, després que Aznar hagi dit en una entrevista del diari 'ABC' que el traspàs de competències d'immigració a Catalunya "és molt més greu" que el referèndum de l'1-O.

"El que es pretenia l'1 d'octubre es va aturar perquè al davant hi havia un govern que va aplicar les lleis, va aplicar la Constitució perquè aquell cop d'estat no prosperés i, en canvi, ara hi ha un Govern d'Espanya que el que fa és satisfer totes les reivindicacions dels partits independentistes", ha expressat.