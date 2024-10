Rodríguez (PP) assegura que no negociaran els pressupostos amb Illa si la base "és el programa d'ERC"

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha assegurat aquest dimarts que no negociaran el projecte de pressupostos del 2025 del govern de Salvador Illa "si la base de la negociació és l'acord signat entre el PSC i ERC, el programa d'ERC".

"A nosaltres no ens hi trobaran", ha recalcat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha acusat Illa d'assumir el programa dels republicans per poder tenir els seus vots i ser investit president de la Generalitat.

El mateix dia en què començarà el debat de política general al Parlament, Rodríguez preveu que Illa farà un discurs per mirar de "satisfer els seus socis per poder afrontar el debat més important després d'aquest, el debat de pressupostos".

UN "FUTUR FEBLE"

"Un president recentment elegit si no és capaç d'aprovar pressupostos, com a mínim, amb els seus socis d'investidura té un futur feble", ha sostingut.

En preguntar-li si considera que Catalunya està infrafinançada, Rodríguez ha defensat que el finançament català s'ha de negociar dins el règim comú i de manera "multilateral", no bilateral.

IMMIGRACIÓ

Sobre la regulació del lloguer, considera que redueix el mercat i agreuja "el problema", i ha reivindicat que el PP té discurs propi en matèria migratòria, negant així que vagin a remolc de Vox.

El també diputat del PP al Congrés ha demanat al Govern central que retiri la reforma de la llei sobre intercanvi d'informació d'antecedents penals que afavoriria els presos d'ETA, a la qual, en el seu moment, van donar llum verda: "No era una redacció fàcil d'interpretar", ha apuntat.