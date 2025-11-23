Rodríguez (PP) afirma que si "Sánchez cau, a continuació cau el Govern de Salvador Illa"

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha afirmat que si "Sánchez cau, a continuació cau el Govern de Salvador Illa", perquè, diu, perdria l'oportunitat de complir els seus acords amb els seus socis preferents.
En una entrevista concedida a 'Elnacional.cat' i recollida per Europa Press aquest diumenge ha assenyalat que els últims pressupostos aprovats en el Parlament són de l'any 2023 i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "serà responsable que hi hagi dos anys sense pressupostos".
També s'ha referit a l'aprovació de pressupostos al Congrés i la situació del president del Govern, Pedro Sánchez, del que ha dit que és "molt possible que vulgui aguantar atrinxerat en el seu escó" malgrat la falta de comptes i ha dit que la votació del sostre de despesa serà el primer avís que aquest Govern no pot aprovar pressupostos.
Preguntat pel paper del PP i la possibilitat d'una moció de censura ha afirmat que no tenen els vots suficients per "treure endavant una moció de censura" i ha negat que hagin discutit aquesta possibilitat amb Junts.
"El que demanem és que la situació del govern és bastant greu perquè Pedro Sánchez dimiteixi i convoqui eleccions immediatament. Retornar la veu als ciutadans és l'única forma d'acabar amb un govern d'aquestes característiques", ha sentenciat.
FINANÇAMENT
Respecte a la negociació per a un nou finançament per a Catalunya, ha exposat que "hauria d'haver-se canviat ja el 2014" i afirma que el sistema actual no és equitatiu per a totes les comunitats.
"Creiem que hi ha marge per millorar el finançament de la Generalitat, però el que no volem són privilegis", ha sostingut, i ha defensat que la negociació no ha de der bilateral, sinó una negociació entre totes les comunitats del règim comú i el Govern.
Sobre l'ordinalitat, considera que és "desitjable, però no imprescindible", i diu que no pot ser una condició, ja que cal considerar moltes variables.
CATALÀ A LA UE
Preguntat per la negociació per a l'oficialitat del català a la UE, afirma que el "problema del català no és que es parli en les institucions europees, sinó el seu ús social a Catalunya".
En aquest sentit, ha negat que el PP hagi maniobrat per evitar que això s'aprovi i ha explicat que no els correspon a ells decidir, sinó als estats.