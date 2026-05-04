Rodríguez (PP) afirma que la regularització d'immigrants pot "alterar el cens electoral"

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha afirmat que la regularització extraordinària de migrants pot alterar el cens electoral d'Espanya: "No de manera immediata, però sí d'aquí a pocs anys, el que està fent d'alguna manera és alterar el cens electoral".
Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit en preguntar-li per les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre un presumpte frau electoral a través d'una manipulació del cens.
Rodríguez ha afirmat que el PP català tampoc no confia en el president del Govern central, Pedro Sánchez: "Confiança en Sánchez poca, atenent els antecedents".
"Havent vist les imatges amagant urnes a la seu del propi PSOE per robar als seus companys unes votacions, o havent sentit els seus íntims col·laboradors que estan sent jutjats al Tribunal Suprem", ha afegit.
Així, ha afirmat no saber si Sánchez ha impulsat la regularització "amb aquesta voluntat o no", però ha insistit que amb el president espanyol les confiances han de ser les mínimes.