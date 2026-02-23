Rodríguez (PP) acusa el Govern central de "desviar l'atenció" amb el 23-F

Afirma que el PP no avalarà uns pressupostos que serveixin per "apuntalar" la Generalitat
BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha acusat aquest dilluns el Govern central de voler "desviar l'atenció sobre altres qüestions" que l'afecten amb la desclassificació de documents sobre el 23-F, i ha evitat pronunciar-se sobre si és, o no, una bona decisió.
"Imaginem que la pressió que hi ha hagut sobre els casos d'agressió sexual en l'entorn del Ministeri d'Interior és el que provoca que per part del Govern central hi hagi d'haver un canvi de relat", ha afirmat en una roda de premsa a la seu del partit.
Rodríguez ha assegurat que la desclassificació dels documents del cop d'estat del 23 de febrer del 1981, que aprovarà dimarts el Consell de Ministres, segons ha anunciat el president Pedro Sánchez, és "una cortina de fum sobre tots aquells aspectes que afecten d'una manera molt intensa el Govern central".
COMPTES "A QUALSEVOL PREU"
D'altra banda, preguntat pels pressupostos de la Generalitat del 2026 arran de l'acord entre el Govern i els Comuns, Rodríguez ha assegurat que el PP no avalarà uns comptes que serveixin "per apuntalar" el Govern i no per solucionar els problemes de la ciutadania.
"Som els primers que reivindiquem que hi hagi pressupostos, però no estem d'acord en que hi hagi pressupostos a qualsevol preu", i ha acusat el Govern d'intentar justificar els comptes pactats amb els Comuns amb una escenificació amb els agents socials.
En aquest sentit, ha afirmat que si el Govern és incapaç d'aprovar els pressupostos, a més de "tenir una mínima majoria estable al Parlament que li permeti governar sense vendre's a determinades polítiques", hauria de convocar eleccions.
I ha conclòs que el Govern "no té cap interès de parlar de pressupostos ni de buscar suports del PP, l'únic interès que té és el de buscar el suport d'ERC".
"Com més influeix la política radical, la política d'extrema esquerra en els governs, més empitjora el problema, especialment el de l'habitatge. En habitatge cal un canvi radical de polítiques", ha conclòs.