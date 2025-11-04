Rodríguez diu que es va veure obligat a filtrar que hi havia negociacions amb la Fiscalia

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha sostingut aquest dimarts que es va veure obligat a filtrar a la premsa el contingut del correu en què es revelava l'existència de negociacions entre la defensa de la parella d'Ayuso, Alberto González Amador, i la Fiscalia, i també ha reconegut que va deduir que es va frenar per "ordres de dalt".
Així s'ha manifestat en la segona sessió del judici que se celebra contra García Ortiz al Tribunal Suprem (TS) per, suposadament, haver filtrat el 13 de març del 2024 a la Cadena Ser el correu que Carlos Neira, advocat de González Amador en la seva causa per delictes fiscals, va enviar el 2 de febrer d'aquell any a la Fiscalia per oferir que el seu client reconegués els il·lícits a canvi d'evitar la presó.
Rodríguez ha explicat que el mateix González Amador el va informar que Hisenda li estava fent una inspecció arran d'un viatge a París el 2022, i va indicar que des d'aleshores havia continuat de manera informal.
Com ja va dir en instrucció, ha ratificat que el dia 13 de març González Amador li va reexpedir un missatge de Neira sobre la negociació amb una captura de pantalla d'un correu del 12 de març del 2024 en què el fiscal Julián Salto li deia que estaven oberts a pactar.
Rodríguez ha sostingut que es va veure obligat a publicar aquest correu i que el va difondre en un xat de premsa per "desmentir" una notícia de La Sexta que assegurava que la iniciativa del pacte havia partit de la defensa de González Amador.
Aquesta notícia, publicada el 13 de març a les 22:10, va sortir després que 'El Mundo' informés aquell mateix dia a les 21:29 en sentit contrari, dient que va ser la Fiscalia qui va buscar l'acord.
El cap de gabinet ha explicat que en aquell moment només tenia la captura del correu del 12 de març i que no sabia que n'hi havia un d'anterior del 2 de febrer que reflectia que va ser l'advocat de González Amador qui va oferir que el seu client confessés a canvi d'evitar la presó.
Preguntat sobre per què va difondre aquella informació acompanyada d'un text que deia que l'acord, suposadament ofert per la Fiscalia, s'havia frenat per "ordres de dalt", ha admès que no ho sabia però que era una deducció "lògica".
"Si encara no s'ha arribat a l'acord, algú ho ha aturat. O de sobte se'ls ha oblidat? I només es podia frenar per dalt. La deducció és lògica. Qui ho ha d'aturar?, per baix?", ha plantejat.
Així mateix, ha assegurat que abans que 'eldiario.es' publiqués el 12 de març a les 6.01 que hi havia una investigació fiscal contra González Amador la premsa ja ho sabia.