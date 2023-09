Rodríguez diu que "s'obren les vies del diàleg" amb Junts després de la compareixença de Puigdemont

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern central i ministra de Política Territorial en funcions, Isabel Rodríguez, ha assenyalat que "s'obren les vies del diàleg" després de la compareixença que l'expresident Carles Puigdemont va fer dimarts, i ha assegurat que la pròxima legislatura serà "la de la convivència i el progrés".

Així ho ha assegurat en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, després d'afirmar que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no podia quedar sorprès" en sentir les exigències del líder de Junts. "El que va veure ell, el que vam veure nosaltres i el que va veure Espanya sencera és el que esperàvem", ha especificat.

Segons la ministra portaveu, la via de la política per part dels socialistes està oberta un cop Puigdemont ha reclamat una amnistia als encausats pel procés, reconèixer la "legitimitat" de l'independentisme i garanties de compliment dels acords, com a "condicions prèvies" per negociar la investidura de Pedro Sánchez.

Així, Rodríguez ha qualificat de "bona notícia" que s'obri el diàleg amb Junts ja que, en la seva opinió, "és el que ha estat practicant el govern durant cinc anys". No obstant això, ha ajornat les converses per d'aquí a 20 dies, quan tingui lloc la investidura de Feijóo, per "respecte als tràmits".