Rodríguez diu a Junts que el decret recull el 90% de les seves peticions

MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha recordat aquest dimecres a Junts que el decret llei de mesures urgents sobre habitatge recull el 90% de les seves peticions, per la qual cosa ha cridat els independentistes a donar-hi suport i després tramitar-lo com un projecte de llei per introduir-hi els canvis que considerin oportuns.
Durant el debat al Congrés sobre el decret llei d'habitatge, Rodríguez ha posat d'exemple algunes peticions de Junts com les bonificacions fiscals per als inquilins i propietaris, les exempcions fiscals per a les persones més grans de 65 anys que vagin a viure a una residència, els préstecs a tipus zero per a la gent jove o rebaixar el 4% a l'IVA de la construcció per abaixar el preu dels lloguers.
Sobre els desnonaments, la titular d'Habitatge ha remarcat que la posició que defensen el PP i Junts està recollida en el decret mitjançant la fórmula de l'enervació per "protegir el petit propietari del cobrament d'aquests deutes" impagats per l'inquilí.
Així, la ministra ha dit que el decret permetrà que siguin les administracions públiques, i en concret les autonòmiques, les que es facin càrrec del pagament d'aquestes rendes impagades per la ciutadania. "Administracions públiques que vostès governen, senyories del PP", ha dit.
"Avui, senyories, tothom, també vostès, senyories del PP, estem decidint també, amb el nostre vot, si no volem ni un desnonament més o estem disposats a assumir el següent", ha postil·lat.