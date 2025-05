Rodríguez creu que Barcelona és "un bon exemple" que regular els lloguers baixa els preus

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha situat aquest dilluns Barcelona com "un bon exemple" que els preus del lloguer es poden contenir si s'intervé els preus del lloguer, aplicant la llei estatal: "Estem contenint el creixement dels preus del lloguer i fins i tot, en alguns barris, baixant-los al 8%, al 6,4%...".

Ho ha dit aquest dilluns en la recepció a l'Ajuntament de Barcelona als europarlamentaris de la subcomissió d'Habitatge del Parlament Europeu (PE), amb la seva presidenta, l'eurodiputada Irene Tinagli; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque.

Ha recordat que l'accés a l'habitatge no és un problema exclusiu d'Espanya, sinó de tota la Unió Europea, com creu que demostra la implicació de la Comissió Europea en aquest assumpte, i ha reivindicat les polítiques del Govern central en aquesta matèria: "'Mal de molts, consol de tots' no s'hauria d'aplicar en aquesta situació, perquè 'mal de molts és desesperança de tots'".

SER AUDAÇOS EN LES SOLUCIONS

Rodríguez ha destacat les mesures impulsades per disposar d'un parc públic d'habitatge assequible "en estàndards europeus", per la qual cosa ha demanat la concurrència del sector social i del privat; la regulació del mercat mitjançant la llei d'habitatge i el suport a la regulació dels allotjaments turístics; i els ajuts econòmics

Finalment, ha demanat textualment ser audaços en les solucions polítiques al problema i generosos en els plantejaments davant un repte global: "No hi ha varetes màgiques, no hi ha solucions màgiques. Aquest problema és un problema persistent, agreujat i transversal en aquests moments i compartit globalment".