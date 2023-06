Rodrigo Rato creu que ha estat "objecte d'investigacions prospectives"

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresident del Govern central Rodrigo Rato ha assegurat que ell ha estat "objecte d'investigacions prospectives, secretes, d'acusacions sense fonament" i d'indefensió, i ho ha atribuït textualment al 'deep state'.

Així ha respost en una entrevista en el diari 'La Vanguardia', recollida per Europa Press aquest dilluns, en ser preguntat per si el seu el seu posicionament pel seu cas és semblant als d'investigats per l''Operació Catalunya', com l'expresident del Barça Sandro Rosell.

"Jo soc crític de la impunitat. No entenc el funcionament de la Fiscalia. No entenc que no es persegueixi una investigació prospectiva. No entenc com no es castiguen de manera immediata les investigacions secretes. No entenc com es negocia amb presos retinguts com a preventius. No entenc la laxitud amb les filtracions", ha afegit.