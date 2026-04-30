Rodalies tornarà a ser de pagament el 9 de maig

Dilluns es restableix la línia R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona)
RUBÍ (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat que divendres vinent 8 de maig serà l'últim dia en el qual Rodalies serà gratuït, i el dia 9 es recuperarà la forma habitual de pagament: "Aquesta recuperació permet que el sistema sigui més funcional i així encarar aquesta etapa de millora progressiva".
Ho ha dit aquest dijous a Rubí (Tarragona), on ha explicat que a partir de la setmana vinent el servei ferroviari tornarà pràcticament a funcionar al nivell programat d'abans del temporal Harry, quan va arribar a una situació límit degut "a la manca d'inversions" durant dècades.
Paneque ha justificat que la gratuïtat del servei estava pensada per "compensar i acompanyar" els usuaris durant la crisi ferroviària però que a partir de la setmana vinent ja s'oferirà un 96% dels serveis potencials de Rodalies a Catalunya.
En una visita a les obres del túnel ferroviari de Rubí, que aquest dimecres ha recuperat la circulació per una via per permetre el pas de mercaderies, juntament amb el secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, Paneque també ha anunciat la recuperació del recorregut de la línia R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona) dilluns vinent 4 de maig.
Dimarts, Rodalies també recuperarà el recorregut complet de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa (Barcelona) i el recorregut de la línia R15 entre Reus i Móra la Nova (Tarragona).
Així mateix, la consellera ha explicat que es mantindran "algunes actuacions puntualíssimes i algun pla alternatiu de transport (PAT)" per poder continuar treballant a un ritme més elevat en les millores pendents, com és el cas de les obres del Garraf, que segons Paneque avancen a bon ritme.
INVERSIÓ DEL MINISTERI
Santano ha assegurat que les altres actuacions de millora de la infraestructura ferroviària que s'estan duent a terme segueixen els terminis establerts i que actualment ja estan estabilitzades 65 trinxeres: "Això es reflecteix en les limitacions temporals de velocitat".
A més, ha explicat que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està invertint 170 milions d'euros en obres d'emergència a més de 100 punts de la infraestructura ferroviària després dels efectes de les borrasques, sota el paraigua del Pla de Contingències de Rodalies.
"Sabem que el sistema té els seus dèficits i això és el que estem abordant plegats, la Generalitat i nosaltres", ha emfatitzat.