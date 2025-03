Rodalies suprimeix 8 trens per la convocatòria de vaga d'aquest dimecres

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha suprimit 8 trens de la circulació aquest dimecres al matí per la segona jornada de vaga convocada pel sindicat SFF-CGT.

Segons han informat fonts de Renfe a Europa Press, fins a les 9.30 hores han circulat amb normalitat uns 258 trens, i se n'han suprimit 8, que han deixat afectacions principalment a les línies R2 i RL3.

A més a més, Rodalies ha informat en un comunicat a X recollit per Europa Press que els trens de les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 poden circular fora de l'horari habitual per una incidència a les instal·lacions entre Cunit i Sant Vicençs de Calders (Tarragona), on tècnics d'Adif ja treballen per reparar l'avaria.

Han apuntat que el tren de la línia R2 de Sant Celoni de les 6.52 hores que havia d'arribar a Castelldefels a les 8.15 hores no ha circulat, com tampoc el tren de la línia R2 Sud des de l'estació de França de les 7.28 hores que havia d'arribar a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) a les 8.29 hores.

El tren de la línia R11 de Figueres (Girona) de les 5.52 hores direcció estació de Sants a les 7.55 hores ha parat a totes les estacions entre Sant Celoni i Barcelona, com també el tren de la línia R2 Sud estació de França (Barcelona) en direcció Sant Vicenç de Calders (Tarragona).

Han afegit que, a la línia RL3, el tren des de Lleida-Pirineus que havia de sortir a les 8.03 hores i arribar a Cervera (Lleida) a les 8.54 hores no ha circulat.