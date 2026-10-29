Rodalies situa en un 2% els incompliments de serveis mínims per la vaga

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha situat en un 2% els incompliments de serveis mínims per la vaga de maquinistes convocada pel sindicat Semaf fins a les 8.30 hores d'aquest dijous.
Ha informat que la xifra respon a "pràcticament la normalitat" pel que fa al compliment dels serveis mínims, del qual ha expressat que és molt exhaustiu, ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Sobre l'accident ferroviari d'aquest dimecres a Urda (Toledo), Playà ha enviat el seu condol als familiars de les 68 vícitmes mortals i ha explicat que el comitè d'empresa ha convocat 5 minuts de silenci per les víctimes.
Respecte a les millores necessàries en les infraestructures, ha defensat que un model de gestió de proximitat contribueix a un millor servei i que s'està fent una feina "important" pel que fa a les inversions.
En relació amb les limitacions de velocitat en alguns trams de Rodalies a causa de l'estat de les infraestructures, ha assegurat que de cara al desembre el "gruix important" de les limitacions hauran desaparegut, d'acord amb la planificació d'Adif.