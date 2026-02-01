Rodalies seguirà dilluns amb busos alternatius i recupera l'R11 a Figueres-Portbou (Girona)

BARCELONA, 1 EUROPA PRESS)
Rodalies seguirà aquest dilluns amb busos alternatius on no puguin circular trens, informa Renfe aquest diumenge per la nit en un comunicat, i afegeix que el gestor de la infraestructura "continua els treballs urgents de millora, fet que permet anar normalitzant el servei".
Garanteix la mobilitat de totes les línies "ja sigui amb servei amb tren o amb servei alternatiu per carretera, segons les circumstàncies, d'acord amb el titular" del servei, la Generalitat.
Ha destacat que "es recupera la circulació ferroviària en la línia R11 entre Figueres-Portbou".