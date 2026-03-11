Rodalies restableix "parcialment" el servei de l'R3 de La Garriga (Barcelona) a Ripoll (Girona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha restablert aquest dimecres "parcialment" el servei de l'R3 entre La Garriga (Barcelona) i Ripoll (Girona) amb una oferta de circulacions amb tren del 50% respecte a l'existent abans del 20 de gener, dia de l'accident ferroviari a Gelida (Barcelona) i pel qual es va detenir el servei per revisar la xarxa.
Amb la implementació de l'oferta ferroviària, encara que reduïda, es dona "una nova possibilitat" de desplaçament mentre se segueix treballant per recuperar tota l'oferta i el tram entre Ribes de Fresser i Ripoll (Girona), ha informat Rodalies en un comunicat.
Per això, el servei amb tren conviurà amb el servei alternatiu per carretera que hi havia entre aquestes estacions.
A causa de les limitacions de velocitat que encara existeixen a la línia pels treballs de millora de la infraestructura i a l'augment de les hores de manteniment per part d'Adif, la circulació ferroviària en aquest tram tindrà un increment dels temps de trajecte respecte a l'horari habitual.
Han assenyalat que se segueix treballant per eliminar les limitacions temporals de velocitat i així recuperar els temps de trajecte, oferta i horaris.