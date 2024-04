Rodalies reprograma per a aquest cap de setmana els trens del corredor sud per unes obres

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha reprogramat la circulació de trens del corredor sud per a aquest cap de setmana per les obres a la infraestructura, que obliguen a circular per via única entre Garraf i Sitges (Barcelona) fins al 19 de maig, informa en un comunicat d'aquest dimecres.

Així, aquest cap de setmana hi haurà quatre trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i l'Estació de França de Barcelona amb parada a totes les estacions i, diumenge, la meitat dels trens a l'estació tarragonina programats fins a les 13 hores començaran o acabaran el seu recorregut a Cunit (Tarragona).

Així mateix, Rodalies desviarà la meitat dels trens de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 per Vilafranca del Penedès (Barcelona), la qual cosa augmentarà el temps de viatge uns 45 minuts i comportarà el reajustament dels horaris.