Rodalies reprèn amb normalitat el servei de l'R3, R4, R7 i R12 després del robatori de cable

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya ha reprès amb normalitat a les 6 hores d'aquest dilluns el servei habitual de les línies R3, R4, R7 i R12, que patien afectacions des del robatori de cable produït el passat 12 de maig a l'estació barcelonina de Montcada Bifurcació.

Segons informen fonts de Renfe a Europa Press, sobre les 7 hores les línies funcionen amb el seu horari habitual, els quals s'han recuperat després dels "resultats satisfactoris" en simulacions comercials.

La companyia ha afegit en un comunicat que alguns trams no s'han usat des del mateix 12 de maig, "com és el cas de l'R3, així com les vies que donen accés a la Base de Manteniment" situada a la mateixa terminal de Montcada Bifurcació.