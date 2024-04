Rodalies redueix la circulació de trens al corredor sud els caps de setmana per obres d'Adif

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha informat que reduirà la circulació de trens al corredor sud durant cada cap de setmana fins al 26 de maig per les obres que Adif ha d'executar entre les estacions de Garraf i Sitges (Barcelona), la qual cosa obligarà a circular per via única.

En un comunicat aquest dijous, l'empresa ha explicat que l'R2 sud de Rodalies oferirà dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Barcelona, i quatre trens per hora i sentit entre Garraf i Barcelona.

Així mateix, el diumenge 21 d'abril, el 50% dels trens a Sant Vicenç de Calders finalitzaran i començaran el seu recorregut a Cunit (Tarragona) fins a les 13 hores.

Per la seva banda, el 50% dels trens de Regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 circularan per la línia de Vilafranca del Penedès (Barcelona), la qual cosa comportarà un augment del temps de viatge d'entre 40 i 45 minuts.

Renfe ha explicat que aquesta solució permet evitar transbords per carretera que suposarien "un temps de viatge més gran i més molèsties en el desplaçament".