Rodalies recuperarà dilluns tot el servei d'R3, R4, R7 i R12 després del robatori de cable al maig

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Renfe recuperarà aquest dilluns el servei habitual de les seves línies R3, R4, R7 i R12, interrompudes el 12 de maig pel robatori de cable a Montcada Bifurcació, informa en un comunicat aquest diumenge.

Ho farà després de les simulacions de recorregut que s'han fet, i des d'ara "tota la informació es comunicarà a través dels canals habituals de comunicació".

La companyia ha afegit que alguns trams no s'han fet servir des del 12 de maig, "com és el cas de l'R3, així com les vies que donen accés a la Base de Manteniment" situada a la pròpia terminal de Montcada Bifurcació.