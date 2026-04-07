Rodalies recupera el servei complet a l'R1, parcial a l'R4 i presenta millores a l'R2

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha recuperat el servei complet a l'R1, parcial al tram entre Sant Sadurní i Martorell (Barcelona) de l'R4 i ha presentat millores a l'R2, R2 Sud i R2 Nord des d'aquest dimarts.
En concret, a l'R1 es recupera el recorregut complet entre Maçanet-Massanes (Girona) i L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i s'ofereixen fins a 8 trens per hora i sentit en hora punta entre Mataró i Barcelona, ha informat Rodalies en un comunicat.
A l'R4, es recupera el servei ferroviari entre Sant Sadurní i Martorell Central (Barcelona) tallat pel descarrilament d'un tren el 20 de gener a la nit a Gelida (Barcelona).
D'aquesta manera, hi ha servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Terrassa (Barcelona) i s'ofereix servei ferroviari i servei complementari per carretera entre Terrassa i Manresa (Barcelona).
Per la seva banda, a l'R2, R2 Sud i R2 Nord s'implementa una adaptació horària per compatibilitzar el servei amb les obres entre Garraf i Sitges, amb increment de freqüències entre Granollers Centre i Castelldefels i millora dels enllaços amb serveis Regionals al Prat de Llobregat (Barcelona).