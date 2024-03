Rodalies recupera la parada comercial a Ocata (Barcelona) aquest dissabte

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

Rodalies recupera la parada comercial a Ocata (Barcelona) de les línies R1 i RG1 a partir d'aquest dissabte, ha explicat Renfe en un comunicat aquest divendres.

El següent pas previst dels treballs de millora d'accessibilitat serà posar en servei els ascensors, amb els quals la infraestructura serà "totalment accessible".

Renfe ha dedicat més de 5,6 milions d'euros als treballs, que ha definit de "gran complexitat" per la proximitat del mar i per no haver interromput el pas de trens, i s'ha construït un nou vestíbul subterrani i un pas subterrani per arribar al passeig marítim i a la platja.