Rodalies recupera la circulació de les línies R13, R14 i RT1

Paneque destaca que aquestes reobertures beneficien unes 4.000 persones
BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -
La xarxa de trens de Rodalies a Catalunya ha recuperat aquest dissabte per la tarda la circulació de les línies R13 i R14.
No obstant això es manté el servei alternatiu d'autobús, com a reforç, informa Renfe.
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat via X que s'obri el servei de les línies R13, R14 i també RT1.
Ha destacat que "aquestes reobertures representen la millora de la mobilitat per a unes 4.000 persones".
Reobrir l'R13 afavoreix 1.200 viatgers; la línia de Barcelona-Lleida per Reus (Tarragona), R14, permet millorar el servei a 2.400 viatgers diaris; i l'RT1 permet la mobilitat de 450 persones entre Tarragona-Reus-La Plana.