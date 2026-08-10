Rodalies programa per l'eclipsi un tren especial de tornada a Barcelona des de Tortosa (Tarragona)

TARRAGONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Rodalies de Catalunya ha programat aquest dimecres 12 d'agost un tren especial de la R16 de tornada a Barcelona des de Tortosa (Tarragona) per previsió d'una "afluència significativa" de persones desplaçades per l'eclipsi solar, que es veurà en la seva fase total a les comarques del sud de Catalunya.
El tren sortirà a les 21.56 i arribarà a Barcelona Estació de França a les 00.51, segons ha informat aquest dilluns l'operador ferroviari en un comunicat.
Aquest trajecte addicional sortirà pràcticament 1 hora més tard que l'últim tren habitual de la jornada.
El servei pararà a totes les estacions entre Tortosa i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), així com a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Barcelona-Sants, Passeig de Gràcia (Barcelona) i Barcelona Estació de França.
A més, Rodalies reforçarà els equips d'informació i atenció al client a les estacions en què es preveu més concentració d'usuaris per "facilitar l'orientació dels viatgers i garantir una millor experiència de viatge".