Rodalies preveu reobrir l'R3 entre la Garriga (Barcelona) i Ripoll (Girona) aquest dimecres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
Rodalies preveu reobrir la línia R3 entre la Garriga (Barcelona) i Ripoll (Girona) aquest dimecres després d'un mes i mig sense servei, han explicat fonts del sector a Europa Press.
Les mateixes fonts han assenyalat que la voluntat és fer un restabliment parcial de la línia i que, en tot cas, es mantindrà el servei alternatiu amb busos, ja que la línia encara està afectada per reduccions de velocitat.
Com ha avançat 'El Periódico' aquest dimarts, l'R3 de Rodalies està tallada íntegrament des de la revisió de la xarxa que va iniciar Adif després de l'accident de Gelida (Barcelona) el passat 20 de gener.
La resta de la línia continuarà tallada entre Ripoll i la Tor de Querol (França) fins a la primavera per les obres a dos túnels que estaven previstes per al 2027 i que es van avançar per aprofitar el tall.
A més a més, el tram entre l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i la Garriga continuarà tallat fins al 2027 per les obres de desdoblament de la línia i la remodelació de l'estació de Montcada Bifurcació.