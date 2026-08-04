Rodalies estrena una nova aplicació amb informació en temps real i compra de bitllets

BARCELONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -
Rodalies estrena una nova aplicació mòbil amb funcions com a informació en temps real, seguiment de trens, compra de bitllets o mapes interactius, segons ha informat aquest dimarts la Conselleria de Territori de la Generalitat en un comunicat.
L'aplicació, impulsada per Renfe, incorpora intel·ligència artificial per personalitzar continguts i recomanacions segons els hàbits de mobilitat de cada usuari, a més de millores en accessibilitat i opcions com a recerques per veu o la possibilitat de guardar trajectes i estacions preferides.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que "la nova app de Rodalies és una mostra del compromís compartit per continuar millorant el servei ferroviari i situar a l'usuari en el centre, oferint-li més informació, més autonomia i una experiència digital de qualitat".
Segons el comunicat, la nova aplicació usa una identitat visual pròpia per reforçar la marca Rodalies de Catalunya i respon a una petició de la Generalitat perquè els usuaris poguessin identificar i descarregar directament una aplicació amb una icona específica.
L'actual aplicació de Rodalies deixarà d'estar disponible el proper 15 de setembre i, a partir d'aquesta data, els usuaris hauran d'utilitzar la nova plataforma per seguir accedint als serveis digitals de la xarxa ferroviària.