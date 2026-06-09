Rodalies de Catalunya també anuncia accions legals contra Siemens per les avaries d'aquest dimarts

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa, ha anunciat que la companyia està estudiant emprendre accions legals contra Siemens per les dues avaries que hi ha hagut aquest dimarts al Centre de Regulació del Tràfic i que han interromput el tràfic de trens de Rodalies a la capital, hores després que Adif hagi anunciat el mateix.
Playa ha detallat que ha demanat als serveis jurídics que avaluïn totes les opcions possibles per emprendre una acció legal, amb l'objectiu d'escollir aquella que tingui més utilitat per reclamar a la companyia "la intolerable caiguda del sistema", informa aquest dimarts el Departament de Territori de la Generalitat en un comunicat.
L'anunci de Rodalies de Catalunya se suma així a la que ha fet Adif, que ha explicat que Siemens és l'encarregada de donar el suport informàtic a aquests sistemes i és, per tant "responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris catalans".