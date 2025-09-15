Rodalies de Barcelona tindrà horaris de festiu durant la Mercè

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El servei de Rodalies de Barcelona funcionarà durant el dia de la Mercè, el 24 de setembre i patrona de la ciutat de Barcelona, amb els horaris d'un dia festiu.
Els serveis de Regionals i els de Rodalies de Lleida, Tarragona i Girona mantindran l'oferta habitual d'un dia feiner, informa aquest dilluns Renfe en un comunicat.
La companyia ha assegurat que la informació dels horaris previstos es pot consultar en els webs de Rodalies i Renfe, el telèfon d'informació, l'app de Rodalies de Catalunya i les xarxes socials.