Rodalies avisa que "es produeixen afectacions" a les línies per la vaga de maquinistes

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha avisat que "es produeixen afectacions" a totes les línies del servei per la vaga de maquinistes d'aquest dilluns i que s'allarga fins a aquest dimecres i es recomana utilitzar el transport públic alternatiu, han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Els serveis mínims prefixats a Catalunya davant de la vaga de maquinistes prevista a tota Espanya des de les 0 hores d'aquest dilluns són d'entre el 33% i el 66% a Rodalies i trens regionals, segons la franja horària.
Les franges amb el 66% de serveis mínims van de 6 a 9.30 i de 17 a 20.30, coincidint amb les hores punta, mentre que la garantia del servei és del 33% per a les hores vall, segons va informar aquest diumenge el Departament d'empresa de la Generalitat després de convocar-se la protesta.