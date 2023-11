Rodalies atén 5,3 milions d'usuaris i cobreix 1.100 quilòmetres a Catalunya

La xarxa compta amb 200 estacions



BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

La xarxa de Rodalies de Catalunya, la gestió de la qual assumirà íntegrament la Generalitat segons els acords d'investidura entre el PSOE i ERC anunciats aquest dijous, atén 166 municipis, els quals connecta amb les capitals de província i amb Barcelona, cosa que permet atendre més de 5,3 milions de persones, un 71% de la població de Catalunya.

Aquestes dades s'inclouen en el document 'Actualització del Pla de Rodalies de Catalunya (2020-2030)', que ofereix la radiografia més recent del servei que a partir d'ara gestionarà íntegrament la Generalitat.

La xarxa té una longitud de 1.119 quilòmetres i 200 estacions, segons el document esmentat, i en alguns trams i en determinades estacions és d'ús exclusiu del servei de Rodalies.

ÀREA METROPOLITANA

Al nucli de Barcelona, el pes de Rodalies suposa més del 77% del total de circulacions i els principals fluxos interurbans es produeixen entre Barcelona i la resta de l'àrea metropolitana, amb 1,3 milions de desplaçaments.

El 54% de la longitud total de la xarxa està dotada de via doble mentre que el 46% passa per via única.

L'antiguitat de la via de la xarxa de Rodalies és molt diversa en funció de les diferents actuacions de manteniment fetes a cada tram.