Rodalies afronta el 2025 amb dos grans talls ferroviaris i un pla de mesures urgents

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha començat el 2025 amb diversos reptes sobre la taula, entre els quals destaquen la gestió de dos grans talls ferroviaris i l'execució d'un pla de mesures urgents per millorar el servei, dotat de 77,54 milions d'euros.

El primer gran tall que Rodalies ha de gestionar és el que actualment ja està en marxa entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Tarragona, que va començar a l'octubre i acabarà a principis de març com estava previst, segons han explicat fonts de Renfe a Europa Press.

Les obres tenen un pressupost de 16 milions i consisteixen en l'adequació de l'estructura del túnel de Roda de Berà (Tarragona) i l'adaptació d'aquest tram a l'ample internacional, a més de la instal·lació d'un tercer carril.

El servei estarà totalment restablert al juny després que al març es facin formacions, proves i algunes modificacions en els horaris.

Serà llavors quan comenci el segon gran tall de l'any, que deixarà sense servei ferroviari l'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga (Barcelona) durant prop de 10 mesos, segons les primeres estimacions.

Les obres de desdoblament de l'R3, que uneix l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb Puigcerdà (Girona), són claus per a la millora del servei, ja que la via única provoca que qualsevol incidència sigui més complicada de resoldre.

Els treballs per desdoblar la via en aquesta línia ja van generar un primer tall de cinc mesos entre 2023 i 2024, per la qual cosa les diferents plataformes d'usuaris ja han llançat propostes a Renfe per millorar el pla alternatiu de transport (PAT), en el qual l'operador està treballant actualment.

Aquests dos projectes seran els que tinguin una afectació més gran en el servei, ja que no es contemplen grans obres que afectin el servei de manera simultània.

Així i tot, Renfe i Adif continuaran treballant en altres actuacions per millorar la xarxa dins del Pla de Rodalies, com la integració urbana a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o l'obres de la futura estació de la Sagrera de Barcelona.

SEGURETAT, COMUNICACIÓ I NETEJA

Així mateix, Rodalies té per davant el seu Pla de mesures urgents per a 2025-2026, que reuneix accions per augmentar la seguretat a trens i estacions, millorar la neteja i la il·luminació i informar més l'usuari, amb una inversió de 77,54 milions d'euros.

En concret, el pla conté 39 actuacions, com la implantació de càmeres de video amb intel·ligència artificial (IA) o l'augment de la plantilla de vigilants.

A més, inclou l'increment dels tancaments perimetrals a la xarxa ferroviària per evitar l'accés a les vies fora dels passos autoritzats i una redefinició del protocol d'informació i atenció als usuaris.

MODEL DE GESTIÓ DE RODALIES

Encara que no depèn estrictament de Rodalies, la xarxa també afrontarà el 2025 amb el traspàs del servei a la Generalitat sobre la taula, una qüestió que està aturada en la redacció dels estatuts de l'empresa mixta per a la gestió.

Durant el mes de gener la Generalitat preveu presentar els estatuts i el model de gestió, però prèviament vol abordar-ho amb els grups parlamentaris, especialment amb ERC, perquè és amb el que ho havien acordat.