Rodalies afirma que 320.000 usuaris han adquirit l'abonament ferroviari gratuït

Kike Rincón - Europa Press
El portaveu de Renfe a Catalunya assenyala que aquest dimecres el servei funciona segons la previsió
BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat aquest dimecres que un total de 320.000 usuaris han adquirit l'abonament gratuït de Rodalies i ha dit que el servei funciona segons la previsió amb els 11 trams que es presten amb el servei alternatiu per carretera.
Ha reiterat que han destinat 150 autobusos per fer el servei alternatiu per carretera i que han repartit 700 treballadors a les estacions per informar els usuaris, ha dit en una atenció als mitjans a l'estació de Sants de Barcelona.
Preguntat per una data perquè es recuperi tot el servei amb tren, no s'ha volgut pronunciar: "No tenim dates, no parlarem de previsions i parlarem de garanties ferroviàries i dels serveis alternatius per carretera".
ESTAT DE LES LÍNIES
Ha explicat que a l'R1 hi ha 5 trens per hora i sentit d'Arenys a Barcelona, que a l'R2Sud hi ha 2 trens per hora i sentit, que a l'R3 "s'estan estudiant millores en el servei de transport alternatiu" i que a l'R4 hi ha 3 trens per hora i sentit entre Terrassa i Martorell.
Ha dit que s'ha reforçat el servei de bus de l'R8, en què els autobusos faran el recorregut complet de la línia de Martorell a Granollers Centre, i s'oferirà un servei de bus addicional entre Valls i Camp de Tarragona de matí i tarda que enllaça amb el tren de mitja distància.
L'R16 i l'R17 presten el servei complet, l'R15 des de Reus i l'R11 també des de Figueres, i a l'R13 i l'R14, es fan els serveis alternatius per carretera entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders i Vinaixa i Reus.
Ha apuntat que la demanda amb tren està "al voltant del 75%", per la qual cosa, segons ell, l'oferta que Rodalies dona és suficient per a aquesta demanda.