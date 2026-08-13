Rodalies addueix les aglomeracions en la tornada a Barcelona per l'eclipsi a la falta de "material"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha atribuït aquest dijous les aglomeracions de persones a les estacions de Tarragona, Tortosa i Altafulla (Tarragona) per tornar a Barcelona després de l'eclipsi solar total d'aquest dimecres a la falta de trens: "Falta material".
En una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, Andrés ha explicat Rodalies havia previst una major xifra de viatgers des del sud de Catalunya i que havien reorganitzat el servei per dotar de més trens les línies R15 i R16.
"Quan dic que falta material és les conclusions que tenim, no tenim més, i no podem deixar de donar servei a la resta de viatgers de Catalunya", ha al·legat.
Ha afegit que sobre les 16 hores d'aquest dimecres es va produir una incidència a la infraestructura a l'estació de Castelldefels (Barcelona) que va provocar "col·lapse" i que durant l'incident solament podien passar dos trens per hora en tots dos sentits.
Preguntat per quan arribaran més trens, Andrés ha expressat que aquests arribaran abans de final d'aquest any i que es preveu que estiguin en circulació el proper any.