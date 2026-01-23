Publicat 23/01/2026 22:18

Rodalies acumula demores de 30 minuts de mitjana a tota Catalunya

Viatgers agafen un tren de rodalies, en l'estació de Sants, a 23 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El servei de Rodalies a Catalunya acumula 30 minuts de retard de mitjana durant tota la jornada d'aquest divendres per causes operatives.

Així ho ha informat Rodalies en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.

Aquesta mateixa tarda, uns 50 maquinistes s'han concentrat de forma espontània a l'estació de Sants de Barcelona per demanar més garanties després del tall de la R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona) per un despreniment.

