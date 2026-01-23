Rodalies acumula demores de 30 minuts de mitjana a tota Catalunya

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El servei de Rodalies a Catalunya acumula 30 minuts de retard de mitjana durant tota la jornada d'aquest divendres per causes operatives.
Així ho ha informat Rodalies en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
Aquesta mateixa tarda, uns 50 maquinistes s'han concentrat de forma espontània a l'estació de Sants de Barcelona per demanar més garanties després del tall de la R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona) per un despreniment.