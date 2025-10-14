RocaJunyent fitxa Javier Arenas Olivencia com a soci per reforçar el seu Private Equity i M&A

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
RocaJunyent ha incorporat Javier Arenas Olivencia com a nou soci de la seva àrea Mercantil a Madrid, especialitzat en Private Equity i M&A, informa en un comunicat aquest dimarts.
"La seva arribada reforça la capacitat del despatx per atendre operacions sofisticades i transaccions d'alt valor en el mercat espanyol", explica el despatx.
Arenas s'incorpora des de l'àrea de Corporate / Private Equity i M&A de Squire Patton Boggs, on ha consolidat la seva especialització en operacions d'inversió i fusions i adquisicions d'alta complexitat.
Ha estat nomenat per 'Iberian Lawyer' com a finalista a millor advocat de l'any 2024 de menys de 40 anys a Espanya i Portugal (categoria Private Equity) i, el 2023, conforme a TTR (Transactional Track Record), va ser un dels 20 advocats dins la categoria Rising Star Dealmakers que més operacions va assessorar a Espanya.
"Ens alegra rebre de nou Javier Arenas a RocaJunyent. El seu retorn com a soci és una mostra del compromís que tenim amb el talent que creix dins la firma", ha assegurat el president executiu de RocaJunyent, Joan Roca.