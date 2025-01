Roca Junyent veu "molt greu" que Trump vulgui integrar Groenlàndia, Canadà i el canal de Panamà

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El ponent de la Constitució Espanyola, Miquel Roca Junyent, considera "molt seriós, molt greu i molt preocupant" que el president electe dels Estats Units, Donald Trump, reivindiqui el seu dret a integrar Groenlàndia, Canadà i el canal de Panamà a la sobirania del país.

"És una amenaça que genera incertesa i trastoca l'ordre internacional" ha expressat en un article d'opinió d'aquest dimarts en 'La Vanguardia' recollit per Europa Press, afegint que, que atribueixi a la seguretat nacional aquesta aspiració i que no renunciï a l'exercici de la força no és, en les seves paraules, ni una broma ni un tema menor.

Ha dit que aquesta situació recorda a quan Adolf Hitler "reclamava el dret d'ocupar l'espai vital que Alemanya necessitava per assegurar el seu creixement i la seva seguretat", i ha titllat d'inquietants els socis de Trump a Europa --incidint a Àustria o la mateixa Alemanya--, a més d'apuntar que, en les seves paraules, la inestabilitat és el clima de cultiu que la nova extrema dreta necessita per legitimar-se.