Roca Grup redueix les seves emissions de carboni en un 39% en cinc anys

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

Roca Grup ha reduït en un 39% les seves emissions de carboni els darrers cinc anys, en el marc d'un pla específic de descarbonització, ha explicat en un comunicat aquest divendres.

L'empresa ha recordat el compromís de ser neutra en carboni per a l'any 2045 quant a les seves emissions d'abast 1 i 2, i s'ha adherit a la iniciativa Science Based Targets (SBTi), que fixa objectius de reducció d'emissions basats en la ciència.

Per aconseguir-ho, ha emprès accions com l'optimització energètica de les 76 fàbriques del grup, amb tècniques com la recuperació de la calor o l'electrificació dels processos productius, entre d'altres.

En paral·lel, i per reduir les emissions d'abast 3, la companyia està implicant tota la seva cadena de subministrament per impulsar la descarbonització i aconseguir una transició cap a una economia baixa en carboni en tota la cadena de valor.

D'altra banda, durant el 2022 el grup va instal·lar 9.849 panells fotovoltaics que permeten generar 5.000 MWh d'energia elèctrica renovable a l'any.